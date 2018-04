Deel dit artikel:











Politie zoekt getuigen van mishandeling en aanrijding in Vlissingen

De politie is op zoek naar getuigen van een aanrijding in Vlissingen in de nacht naar vrijdag, Koningsnacht. Op de Nieuwe Vlissingseweg is een jonge vrouw op de fiets aangereden door een auto. Volgens het slachtoffer heeft de vrouw in de auto haar kort daarvoor in elkaar geslagen, dus vermoedt de politie dat de aanrijding opzettelijk was.

Politieauto met zwaailichten (foto: ANP) Volgens het slachtoffer liep ze over de Scheldestraat toen de automobiliste haar tegemoet kwam rijden. De bestuurster zou zijn uitgestapt en de jonge vrouw, die op dat moment dus nog te voet was, hebben aangevallen. Tegen haar hoofd geschopt Het slachtoffer viel op de grond en zou, terwijl zij daar lag, tegen haar hoofd zijn geschopt. Daarna zou haar belager weer zijn ingestapt en weggereden. Over de aanleiding voor deze aanval heeft de politie nog niets naar buiten gebracht. Na de mishandeling liep het slachtoffer naar eigen zeggen naar haar fiets die verderop in de wijk stond en fietste weg, onderweg naar huis. Toen ze over de Nieuwe Vlissingseweg reed, werd ze van achteren aangereden door een auto. Door de klap viel zij op de grond. Na de aanrijding reed de auto door. Gewond op de grond gevonden Zeker is dat de jonge vrouw door voorbijgangers gewond op de grond werd gevonden. Ze hebben haar opgeraapt en met hun auto thuisgebracht. Daar aangekomen heeft ze de politie gebeld, waarna ze met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. De politie is nu op zoek naar getuigen van de aanrijding. Die moet gebeurd zijn tussen 04.00 en 05.30 uur. Ook is de fiets van het slachtoffer nog niet teruggevonden. Het gaat om een blauwe Batavus damesfiets met een dubbelgevouwen achterwiel, die de jonge vrouw na de aanrijding in de Nieuwe Vlissingseweg heeft achtergelaten. 'Getuigen hard nodig' Ook getuigenissen over de mishandeling in de Scheldestraat zijn welkom, meldt de politie. "We krijgen deze zaak nu nog niet rond en hebben getuigen hard nodig om een duidelijk beeld te krijgen van wat er nu precies is gebeurd", aldus politiewoordvoerder Esther Boot.