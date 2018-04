Hrieps van start, een dag vol rock en heel veel bier

Rowwen Heze, Snollebollekes en 2 Unlimited zijn vandaag drie headliners. In totaal spelen er bijna 50 bands en met veel rock, dialectbands en house. Surrender sluit traditiegetrouw vanavond het festival af.

Het eerste optreden van muziekfestival Hrieps gaat van start (foto: Omroep Zeeland)

Op internet werden de laatste dagen flinke bedragen gevraagd voor kaartjes, want Hrieps was al na een week uitverkocht. Muziekfestival Hrieps heeft binnen een week alle kaarten verkocht. Gisteren gingen de laatste van 5800 kaarten over de toonbank. Nooit eerder was het festival zo snel uitverkocht.

Vrijwilligers

Het festival is alleen maar mogelijk door de inzet van zo'n 500 vrijwilligers. Die zijn er volgens organisator Hugo Kramer in alle soorten en maten. "Je hebt opbouwers en afbrekers. Op de dag zelf heb je veel horecamedewerkers, verkeersbegeleiders en beveiligers. We kunnen niet zonder."