'Nog meer respect voor de mensen van de KNRM én de natuur'

Hoogtepunt voor de bezoekers is een tochtje op zee met de reddingboot, alleen weggelegd voor donateurs. Daar laten de mannen van de KNRM zien wat ze met hun boot kunnen. "Wat een fantastische ervaring", vertelt een mevrouw die met doorweekte haren van de boot stapte. "Je voelt de elementen, de kou, het water... echt schitterend. Ik heb nu nog meer respect voor de mensen van de KNRM, maar ook voor de natuur."

Donateurs bedanken

"De jaarlijkse reddingbotendag is bedoeld om onze donateurs te bedanken. We zijn een vrijwilligersorganisatie en hebben hun steun hard nodig", zegt Jacoliene van Weele van de KNRM Westkapelle. "Zo laten we zien wat er met hun geld gebeurt. Natuurlijk is het fijn als we vandaag ook nieuwe donateurs kunnen werven, en dat lukt al aardig."

Gestopt

In de loop van de dag werden de vaartochten met de reddingboot stilgelegd. Dit vanwege de hoge golven en de hoge waterstand. De KNRM kon niet meer voor de veiligheid instaan van de mensen die mee wilden varen.