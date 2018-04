Bruse Boys verliest in eigen huis kostbare punten

Inzet afgekeurd

Bruse Boys keek al snel in de wedstrijd tegen een achterstand aan. In de vijfde minuut bracht Bokhoven uitploeg SHO op voorsprong via een lage schuiver. SHO leek een eenvoudige wedstrijd tegemoet te gaan, maar Bruse Boys kwam na het eerste kwartier steeds beter in de wedstrijd. Ondanks schietkansen van Vroegindeweij en Dorst bleef de stand ongewijzigd. Tot overmaat van ramp werd een treffer van Bruse Boys in de extra tijd afgekeurd.

Vier goals in acht minuten

In de tweede helft kregen beide ploegen kansen. Het bleef lange tijd 0-1, maar in de 87e minuut kon SHO de voorsprong vergroten naar 0-2 via een doelpunt van Giovanni Klaverweide. In de blessuretijd kwam Bruse Boys nog terug tot 1-2 via een eigen doelpunt van Hooi, maar SHO zou verder niet in gevaar komen. Sterker nog, Rijsdijk en Bokhoven maakten kort voor tijd nog twee treffers en bepaalden zo de eindstand op 1-4. In acht minuten werden vier doelpunten gemaakt.

Trainer op vakantie

Bij Bruse Boys ontbrak trainer Marco Groeneveld. De oefenmeester is op vakantie. Eerst zou dit een vrij weekend zijn voor Bruse Boys maar het duel tegen SHO werd twee keer al afgelast vanwege het slechte weer. Daarom werd de wedstrijd alsnog ingepland door de KNVB. Peter Willemse en Koos Kalf namen de honneeurs waar bij Bruse Boys dat geen beroep kon doen op de geblesserden Sander van 't Hof, Mats Willemse, Jarno Kloet en Julian Nieuwland.

Scoreverloop

0-1 Bokhoven (5)

0-2 Klaverweide (87)

1-2 Hooi (90/ed)

1-3 Rijsdijk (90+4)

1-4 Bokhoven (90+5)

Opstelling Bruse Boys

Giljam, Ketting (Adelaar/68), Olaf Willemse, Vroegindeweij, Koen van den Berge, Maaskant, Den Hollander (Domenique van den Berge/68), Lindhout, Potappel, Dorst, Pronk (Hoep/60)