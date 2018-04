Hoek verspeelt dure punten tegen Smitshoek

Hoek-trainer Jannes Tant (foto: Orange Pictures)

Hoek begon zeer aanvallend en trof al in de eerste minuut de lat. Enkele minuten later was het wel raak, Ceesay volleerde een voorzet van Leroy binnenkant paal langs de keeper. Hoek bleef drukken, maar Smitshoek counterde slim en maakte na een kwartier gelijk via Bart Deprez (ex-Kloetinge en GOES).



Na rust was Smitshoek bij vlagen de betere ploeg, maar Hoek kon de stand gelijk houden en beperkt zich tot twee verloren punten. Hoek blijft hierdoor steken op een derde plaats in de stand, met één punt meer dan nummer vier SteDoCo, dat nog een wedstrijd moet inhalen.

Scoreverloop:



0-1 Ceesay (7)

1-1 Deprez (16)



Opstelling Hoek:



De Jonghe, Wilson, Besliaha, Van den Bergh, Chergui, Impens(Besuyen/23), Vandepitte, Vitukynas, Leroy, Akindayini, Ceesay