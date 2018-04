Baldadige jongeren vernielen auto's in Terneuzen

Ruitenwissers auto (foto: Rechtenvrije afbeelding)

De vernielingen gebeurden rond 23.20 uur aan de Stuvesande. Iemand zag de drie luidruchtige jongens bezig en belde de politie. Toen de agenten kort daarna aankwamen, waren de vandalen al vertrokken.

Aangifte

Volgens de melder waren ze via het fietspad langs de Scheldeboulevard richting de stad gelopen, maar agenten hebben de jongens niet gevonden. De eigenaren van de beschadigde auto's hebben aangifte gedaan.

De politie is nu op zoek naar mensen die de vernielingen hebben gezien, die tussen 23.15 en 23.30 uur een groepje luidruchtige jongeren hebben zien lopen in de omgeving en naar mensen die meer weten over de daders.