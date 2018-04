Oemoemenoe wint laatste thuiswedstrijd van het seizoen

(foto: Miriam Wasterval)

Oemoemenoe scoorde binnen tien minuten uit een try en conversie. Twee minuten daarna leek het even nog spannend te worden toen The Bassets, dat zesde en laatste staat in de stand, een penalty kreeg en 7-3 op het scorebord bracht. De Middelburgse formatie maakte tien minuten later echter weer een try en conversie en besliste op die manier de wedstrijd. Oemoemenoe won uiteindelijk met 38-18 en behaalde zo ook nog een bonuspunt.

Vierde

Volgende week speelt Oemoemenoe nog de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen als het op bezoek gaat in Leiden bij DIOK. Voor de stand maakt het weinig meer uit, want Oemoemenoe was al zeker van de vierde plaats in de kampioenspoule. Dat is de hoogste eindklassering ooit voor de zwart-witte formatie.