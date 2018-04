Deel dit artikel:











Uitslagen amateurvoetbal 28 april

Er was vandaag een inhaalprogramma in het amateurvoetbal. En opnieuw werd er weer veel gescoord op de diverse velden. RCS was het meest productief en haalde net niet de dubbele cijfers. De Souburgers blijven in het spoor van Yerseke dat in de stationsderby Kruiningen versloeg. De overige uitslagen kunt u hieronder nalezen.

(foto: OZ) Hoofdklasse A

Hoek kan niet winnen van laagvlieger Smitshoek Stand Hoofdklasse A

Hoek blijft op de derde plaats in de stand staan. De Zeeuws-Vlamingen hadden bij winst de tweede plaats kunnen pakken. Lees ook: Hoek verspeelt dure punten tegen Smitshoek 1e klasse B

Bruse Boys had de kans om de laatste plaats te verlaten, maar verzuimt te winnen van mede laagvlieger SHO. Lees ook: Bruse Boys verliest in eigen huis kostbare punten 2e klasse A

Terneuzense Boys boekt een zeer belangrijke zege in en tegen Nieuwdorp. Nummer twee Oostkapelle speelde doelpuntloos gelijk tegen MZC'11. 3e klasse A

RCS scoorde negen keer tegen hekkensluiter Wemeldinge. Marvin Niemantsverdriet en Marlo Janisse zorgden beiden voor een hattrick. Yerseke wint ook en blijft qua punten op gelijke hoogte met de Souburgse formatie. 3e klasse B

ZSC'62 zorgt voor de enige Zeeuwse overwinning. De ploeg uit Scharendijke versloeg hekkensluiter Rillandia. 4e klasse A

Veere kwam terug van een 1-0 achterstand bij rust en wint de Walcherse derby van De Noormannen. Ook Luctor Heinkenszand wint en zoals gebruikelijk met grote cijfers. Dit keer was Colijnsplaatse Boys de klos. 4e klasse B

Hekkensluiter Vosmeer wint en heeft weer zicht op de nummer voorlaatst. Opvallend ook dat DwO'15 voor de derde week op rij zeven keer weet te scoren. Hoofdklasse A vrouwen

IJzendijke kwam niet in actie vandaag, maar onderin de stand verandert er ook weinig tot niets. De nummers 1, 2 en 4 van de ranglijst winnen wel.