Uienboer blijft bij boycotoproep, 'Minister verdraait de feiten'

Uienboer Kees Hanse is boos op het CBS (foto: Omroep Zeeland)

Ze beweert in de brief dat de schatting in de periode van 2010 tot en met 2017 even vaak naar boven als naar beneden is bijgesteld: vier maal naar boven en vier maal naar beneden. Maar volgens Hanse verdraait ze de feiten.

'Boeren worden benadeeld'

"Zij zegt er niet bij dat het naar boven bijstellen telkens verwaarloosbaar was, dat was eigenlijk gelijk gebleven, terwijl het naar beneden bijstellen telkens een forse aanpassing was ten opzichte van de voorspelling", aldus Hanse. "Dus wat ik in februari zei klopt nog steeds: de boeren worden hierdoor benadeeld."

Hij blijft dan ook bij zijn oproep aan zijn collega's tot een boycot. "Nu geven wij onze gegevens af en worden wij er vervolgens slechter van. Dus ik zeg: geef pas naderhand de gegevens af, als alle uien al verkocht zijn. Dan heeft het CBS later dus alsnog de gegevens, maar heeft het geen effect meer op de uienprijs."

'Voor de boeren is het dan al te laat'

Wat Hanse in feite zegt is dat de uienprijs, en dat geldt dan bijvoorbeeld ook voor aardappelen, deels bepaald wordt door de schatting van de omvang van de oogst door het CBS. Maar volgens Hanse is die schatting vaak te hoog, en dus de uienprijs per kilo te laag. Later wordt de schatting van de uienoogst dan bijgesteld, maar voor de boeren is het dan al te laat, want de uien zijn al verkocht, achteraf tegen een te lage prijs dus.

Volgens Hanse is het ook helemaal niet mogelijk om de uienoogst goed in te schatten. Er zijn daarvoor te veel variabelen, vindt hij. Want het CBS kijkt naar de hoeveelheid met uien ingezaaide landbouwgrond en moet dan volgens Hanse gokken wat de opbrengst per ingezaaide vierkante meter zal worden. Vanwege zijn ervaring dat daarbij de oogst structureel te hoog wordt ingeschat, doet hij er niet meer aan mee.

Boycotoproep

Als door zijn boycotoproep meer boeren hun gegevens over de hoeveelheid de ingezaaide uien niet meer doorgeven aan het CBS, worden die voorspellingen er niet betrouwbaarder op, maar daar maalt Hanse niet om. "Dat moet de minister dan maar uitzoeken."

De hele kwestie kwam aan het rollen op 9 februari. Hanse belde toen naar Zegt U 't Maar, het dagelijkse onderdeel van het radioprogramma Zeeland komt thuis waar luisteraars kunnen inbellen. Mede dankzij zijn gloeiende betoog op de radio werden over de kwestie Kamervragen gesteld, waarop de brief van de minister het antwoord was.

'Geen marktverstorende gevolgen'

In die brief schrijft ze onder meer dat de bekendmaking van de oogstcijfers door het CBS 'geen marktverstorende gevolgen heeft'. Verder is het CBS volgens Schouten bij wet verplicht om verzamelde gegevens te publiceren. Bovendien vervult de publicatie van die onafhankelijke cijfers volgens Schouten een 'nationale behoefte aan transparante en onafhankelijke cijfers'.

Maar in die brief geeft de minister volgens Hanse dus een vertekend beeld. "Ik blijf strijden tegen deze schatting van de uienoogst door het CBS. Het wordt tijd dat wij boeren de kans krijgen om een eerlijke prijs te bedingen voor onze teelt."

