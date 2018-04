Een dode en twee gewonden bij frontale botsing in Hoek

Een meisje is gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De tweede gewonde, een man, zat na het ongeluk nog vast in de auto. Hij zat bekneld en moest eerst door de brandweer worden bevrijd voor het ambulancepersoneel zich over hem kon ontfermen.

Twee traumahelikopters

De hulpdiensten zijn in groten getale uitgerukt voor het ongeluk. Naast de brandweer, de politie en de ambulancedienst zijn ook twee traumahelikopters opgeroepen, een Belgische traumahelikopter en een Nederlandse.

Frontale botsing bij Hoek, een dode en twee gewonden (foto: HV Zeeland)

Het ongeluk gebeurde rond 20.30 uur op de Hoekseweg, tussen Terneuzen en Hoek. De oorzaak van de frontale aanrijding is nog onbekend.

Onderzoek

De verkeersongevallenanalisten van de politie zijn ook opgeroepen voor technisch onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Vanwege de berging van de voertuigen en het politieonderzoek was de weg nog lang na het ongeluk afgesloten voor verkeer.