NVWA waarschuwt voor gevaarlijke bacterie in vlees van EMTÉ

De NVWA waarschuwt klanten van de supermarkt EMTÉ voor rundvlees dat mogelijk besmet is met een gevaarlijke bacterie. Het gaat in Zeeland om de EMTÉ-vestigingen in Arnemuiden, Hulst, Kapelle, Middelburg en Vlissingen. De andere Zeeuwse EMTÉ-vestigingen hebben volgens de NVWA geen besmette producten ontvangen.

Archieffoto van de EMTÉ-supermarkt in Kapelle (foto: Omroep Zeeland) Eerder vandaag werd al gewaarschuwd voor de bacterie in rundvleesproducten van de supermarktketen Coop. Die keten heeft geen vestigingen in onze provincie. Giftige 'poepbacterie' Beide supermarktketens halen nu de rundvleesproducten uit de schappen, nu daarin de STEC-bacterie is gevonden. Dat is een variant van de 'poepbacterie' E.coli die een gifstof produceert. De bacterie werd gevonden bij een interne controle bij de leverancier van het vlees. Gehakt (foto: Rechtenvrije afbeelding) Het gaat om ruim dertig verschillende producten, waaronder biefstuk, runderlappen, steaks, gehakt, tartaar en saucijzen. De houdbaarheidsdatum op de verpakking is 11 mei 2018 of eerder. Bloederige diarree De gifstof die de bacterie aanmaakt heet shigatoxine en veroorzaakt schade aan de cellen in de darmwand. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen, waaronder (bloederige) diarree. De NVWA waarschuwt met klem dat het vlees absoluut niet moet worden opgegeten. Naast de eerdergenoemde Zeeuwse winkels verkochten ook vestigingen in Brabant, Drenthe en Utrecht de besmette vleesproducten. De NVWA heeft een lijst gepubliceerd van alle producten waarin de bacterie kan zitten.