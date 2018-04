Overleden man bij botsing in Hoek was 19-jarige Roemeen

In de tegemoet komende auto zaten een 48-jarige man uit Yerseke en een 16-jarig meisje uit Hoek. De Roemeen werd door de klap uit zijn auto geslingerd en overleed ter plekke. De auto van de man uit Yerseke raakte van de weg en is naast de weg in een droge sloot beland.

Bekneld

De bestuurder uit Yerseke kwam bekneld te zitten en moest door de brandweer bevrijd worden uit zijn benarde positie voor hij door ambulancepersoneel kon worden meegenomen naar het ziekenhuis. Het meisje uit Hoek was eerder al door ambulancepersoneel meegenomen.

Frontale botsing bij Hoek, een dode en twee gewonden (foto: HV Zeeland)

Ze raakten allebei bij het ongeluk zwaargewond en liggen nu in het ziekenhuis in Gent, in België. Naast brandweer, politie en de ambulancedienst waren ook twee traumahelikopters opgeroepen. De trauma-artsen hebben het ambulancepersoneel geassisteerd bij het stabiliseren van de gewonden voor hun transport in de ambulance naar het ziekenhuis.

Afgesloten voor onderzoek

Na het ongeluk was de weg nog urenlang afgesloten voor het bergen van de autowrakken en het sporenonderzoek van de politie. De uitkomst van het onderzoek door de verkeersongevallenanalisten van de politie is nog niet bekendgemaakt.

Het is dan ook vooralsnog niet bekend hoe het komt dat de Roemeen frontaal op zijn tegenligger botste. Of er bijvoorbeeld een van de twee auto's te hard reed en welke auto op de verkeerde weghelft terecht is gekomen, dat moet allemaal nog blijken uit het onderzoek. En het kan ook nog even gaan duren voor de onderzoeksresultaten worden bekendgemaakt, laat de politie weten: van enkele dagen tot twee weken.

