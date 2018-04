Deel dit artikel:











Hardleerse taxichauffeur is snelheidsduivel

Een taxichauffeur uit Goes is in de nacht naar zondag voor de derde keer betrapt op veel te hard rijden. Hij reed 55 kilometer te snel door de binnenstad. Zijn rijbewijs heeft hij moeten inleveren.

Hardrijdende taxichauffeur word in januari aan de kant gezet door de politie (foto: Politieteam Oosterscheldebekken) Op 1 januari ging het voor het eerst mis. Toen scheurde hij 30 kilometer te snel door het centrum. Een maand later, op 2 februari, werd hij betrapt toen hij 46 kilometer te hard reed. Afgelopen nacht overtrof hij dat dus met 55 km te hard. De hardleerse taxichauffeur krijgt binnenkort een dagvaarding.