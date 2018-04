Marco Minnaard stapt uit Romandië door val (foto: Omroep Zeeland)

Minnaard greep afgelopen woensdag de bergtrui. Hij kwam in de tweede etappe op alle vier de beklimmingen als eerste boven.

Gisteren moest hij de bergtrui in de etappe naar Sion afstaan aan Thomas de Gendt. De Belg kwam in de Koninginnenrit op de meeste bergen als eerste boven en verzamelde zo meer punten dan Marco Minnaard in het klassement.

