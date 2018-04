Deel dit artikel:











Groene Ster grijpt naast play-offs

Groene Ster is er niet in geslaagd om te stunten in de Eredivisie van het zaalvoetbal. De Vlissingse ploeg had nog zicht op de play-offs voor het kampioenschap, maar was daarvoor afhankelijk van andere ploegen. De ploeg van trainer Samir Yaaqobi won weliswaar met 3-6 van Veerhuys, maar concurrent Lebo versloeg Amicitia uiteindelijk met 11-3. Op die manier liep Groene Ster nipt de play-offs om het kampioenschap mis.

Trainer Samir Yaaqobi haalde met Groene Ster bijna de play-offs (foto: Paul ten Hacken) Bij de rust zag het er nog rooskleurig uit voor Groene Ster. De ploeg verdedigde op dat moment een 0-3 voorsprong bij Veerhuys, terwijl concurrent Lebo nog op gelijke hoogte stond tegen Amicitia. Daarnaast moest Groene Ster hopen op een verlies van TPP Rotterdam bij FC Eindhoven. Aangezien halverwege de wedstrijd FC Eindhoven al 4-0 voor stond, kon Groene Ster op dat moment geen beter scenario wensen. In de tweede helft ging het echter alsnog mis. Hoewel Groene Ster zelf niets fout deed en uiteindelijk met 3-6 bij Veerhuys won, nam Lebo na rust de overhand in de wedstrijd tegen Amicitia. De thuisploeg won uiteindelijk nog met 11-3 en verzekerde zich zo alsnog van de play-offs. Groene Ster moest daardoor genoegen nemen met een vijfde eindklassering in de Eredivisie van het zaalvoetbal.