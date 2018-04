Golfers Grevelingenhout nog niet zeker van handhaving in Hoofdklasse

Grevelingenhout liet het liggen in de dubbelpartijen in de ochtend. Alle drie de partijen werden verloren, waardoor ze met een 6-0 achterstand de rust in gingen. "Daar is het inderdaad mis gegaan", aldus Grevelingenhout-speler Job-Jan Simmelink.

"In de middag wonnen we acht van de twaalf partijen. We zijn er dus voor blijven knokken, maar dat was niet genoeg helaas. Het meest vervelende is dat we het nu niet meer in eigen hand hebben."

Spannend dagje

Handhaving in de hoofdklasse is nog wel mogelijk voor Grevelingenhout, maar het team is nu afhankelijk van wat de de concurrentie doet in de laatste speelronde. Die vindt komende zaterdag plaats op de golfbaan van Grevelingenhout. De thuisploeg mag daar vanwege het thuisvoordeel zelf niet spelen. "Je wilt er natuurlijk het liefst op eigen kracht in blijven, maar dat is nu niet meer mogelijk. Het wordt dus een spannend dagje zaterdag."