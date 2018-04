FC Dordrecht treft SC Cambuur in play-offs

Gérard de Nooijer speelt met FC Dordrecht in de play-offs tegen SC Cambuur (foto: Omroep Zeeland)

In de laatste competitiewedstrijd leek FC Dordrecht lange tijd voor een verrassing te zorgen tegen promotiekandidaat NEC Nijmegen. Bij de rust stond de ploeg met tien man op een 2-0 voorsprong. FC Dordrecht moest al na zo'n 30 minuten met een man minder spelen, omdat Julius Bliek uit Burgh-Haamstede na twee gele kaarten van het veld werd gestuurd.

Dat eiste zijn tol in de tweede helft. In korte tijd kwam NEC op gelijke hoogte via twee doelpunten van Anass Achahbar. Vervolgens kwam NEC ook nog op voorsprong via een treffer van Wojciech Golla, maar Andreas Calcan bepaalde namens FC Dordrecht de eindstand op 3-3. Door die uitslag is Fortuna Sittard vanuit de Jupiler League rechtstreeks gepromoveerd naar de Eredivisie, aangezien kampioen Jong Ajax niet in de Eredivisie mag spelen.

Play-offs

FC Dordrecht mag zich nu vanwege een periodetitel opmaken voor de play-offs om promotie. In de eerste ronde speelt de ploeg tegen SC Cambuur. Aangezien speler Bliek niet rechtstreeks van het veld werd gestuurd bij de laatste competitiewedstrijd tegen NEC, is hij meteen voor de eerste nacompetitiewedstrijd speelgerechtigd.