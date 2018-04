Vermoedelijke dader reeks valse 112-meldingen opgepakt

Politieauto met zwaailicht (foto: Politie Zeeland - West-Brabant)

Gisteren kwam opnieuw zo'n melding binnen, maar dit keer kon de beller getraceerd worden. Het telefoontje bleek afkomstig te zijn van een 38-jarige Goesenaar. Volgens de politie gaat het om een verwarde man. Hij is aangehouden en verhoord en hij zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden.

Politie, brandweer, ambulances én traumahelikopter

In februari en maart werden verschillende meldingen gedaan van noodsituaties, onder meer in de Jacob Klaaijsenstraat in Goes. Bij een melding op 18 februari rukte niet alleen de politie en de brandweer uit, ook gingen ambulances en een traumahelikopter op pad. De politie liet destijds weten dat al met al zo'n twintig hulpverleners en tien burgerhulpverleners voor niets waren uitgerukt.

Volgens de politie kosten zulke valse 112-meldingen niet allen geld, door de nodeloze inzet van personeel en materieel, maar zorgt het ook voor overbodige risico's in het verkeer, omdat de agenten en andere hulpdiensten met loeiende sirenes en zwaailichten naar de plek van het vermeende onheil spoeden.

'Groot risico door met spoed te rijden'

"Niet alleen nemen wij een groot risico door met spoed te rijden, ook zijn we op dat moment niet beschikbaar voor mensen die écht hulp nodig hebben. Bel dus niet voor de grap met 112!", schrijft de politie op Facebook.

Of de aangehouden Goesenaar ook verantwoordelijk was voor de valse melding op 18 februari die in totaal dus dertig man op de been bracht is volgens de politie nog niet duidelijk. Dat moet nog uit onderzoek blijken. In een eerder stadium vermoedde de politie dat dit valse 112-telefoontje niet uit Goes, maar uit de omgeving Utrecht kwam.

