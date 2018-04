'Je moet door de plank heen denken, dan lukt het'

De training bij Taewondo Middelburg wordt gegeven door Nanne Boonstra. Hij geeft uitleg over de sport en bereidt Jan-Jaap voor op zijn battle. Boonstra heeft een duidelijke tip. Je moet door de plank heen denken. Als je gaat schoppen moet niet op de plank, maar achter de plank denken. Dan ga je er doorheen."

Trainer Nanne Boonstra geeft presentator Jan-Jaap Corré uitleg (foto: Omroep Zeeland)

Bestuurslid Jan-Willem Hoogedeure vertelt dat Taekwondo Middelburg een vereniging is waar meedoen belangrijker is dan winnen. "Dat maakt ons ook een gezellige vereniging. We hebben leden die in de Nederlandse top, Europese top of zelfs wereldtop meedoen, maar het plezier in de sport staat voorop." Mano Don is één van de sporters die namens Taekwondo Middelburg internatiobale successen heeft geboekt. Hij vertelt als clubicoon over zijn belangrijkste successen.

Jeugdtalenten

Uiteraard komen er ook in deze afleveringen weer veel talenten in beeld. Lynn Lissenburg en Tijmen Kranz laten hun beste taekwondo-tool zien. Brian, Isabel en Meanne leggen de vitalitytest af.

Lynn Lissenburg laat haar favoriete tool zien (foto: Omroep Zeeland)

Deskundige Taher Hassan laat zien welke verschillende vormen van taekwondo er zijn. Hij vertelt over sparren en tools. De trainers Mengy Yi Zhou en Aernout Rijken geven training, maar komen zelf ook in actie en laten zien dat ze niet voor niets de zwarte band dragen.

Iedere zondag

Onze Club wordt iedere zondag om 18.10 uur uitgezonden bij Omroep Zeeland op televisie en elk halfuur herhaald. Op de website zijn alle afleveringen terug te kijken.