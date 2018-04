Dronken Hrieps-ganger heeft naast een kater ook een bon te pakken

Politieagent voert speekseltest uit om drugsgebruik aan te tonen (foto: Omroep Zeeland)

De Hulstenaar werd voor de eerste keer betrapt toen een verkeersregelaar hem aanwees aan een agent. Hij was ogenschijnlijk dronken, maar stapte wel uit zijn auto, waar hij kort daarvoor mee gereden had. Uit de eerste blaastest te plekke bleek dat hij inderdaad te veel alcohol ophad, dus nam de agent hem mee naar het politiebureau.

Rijbewijs inleveren

Daar werd een ademanalyse afgenomen. Hij blies 775 ug/l, de festivalganger had dus bijna 3,6 maal de toegestane alcohol op. Zijn rijbewijs moest hij meteen inleveren en hij kreeg ook een rijverbod van negen uur.

Even later zag diezelfde agent dat de Hulstenaar opnieuw achter het stuur was gekropen. De man probeerde vanaf het parkeerterrein van Hrieps bij Grijpskerke weg te rijden richting Buttinge, maar dat liet de agent niet gebeuren.

Drugs gebruikt

De man werd opnieuw meegenomen naar het bureau. Daar bleek dat hij in de tussentijd nog meer had gedronken, want dit keer blies hij 780 u/gl. Tijdens verhoor bekende de Hulstenaar bovendien dat hij drugs had gebruikt.

Politieagent toont uitslag van drugscontrole (foto: Omroep Zeeland)

Bij de Hulstenaar werd een speekseltest afgenomen. Daaruit bleek dat de man THC en amfetamine had gebruikt. Een forensisch arts heeft vervolgens bloed afgenomen. Dat is voor onderzoek en analyse opgestuurd naar het Nederlands Forensisch Instituut. Als de uitkomst daarvan bekend is, wordt de zaak voorgelegd aan de officier van justitie.