Hardrijder uit Goes voor de derde keer betrapt

De politie heeft een snelheidsduivel uit Goes voor de derde keer betrapt op een forse snelheidsovertreding. De 27-jarige Goesenaar reed afgelopen nacht met 88 kilometer per uur over een weg in zijn woonplaats waar je maar 30 kilometer per uur mag rijden. Zijn rijbewijs moest hij dan ook meteen inleveren.

Snelheidsmeter op het dashboard van een auto (foto: Omroep Zeeland) De Goese hardrijder liep rond 04.30 uur tegen de lamp bij een snelheidscontrole op de Van de Spiegelstraat, waarbij agenten de snelheid van voorbijrijdende auto's controleerden met een zogeheten 'lasergun'. Het was volgens de politie zijn derde forse snelheidsoverschrijding in vier maanden tijd. Rijbewijs weer terug? Naast dat hij zijn rijbewijs kwijt is, moet de Goesenaar nu aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen laten zien dat hij voldoende rijvaardig is om zijn rijbewijs weer terug te krijgen. De politie heeft bij dat bureau namelijk het vermoeden neergelegd dat hij niet langer beschikt over de vereiste rijvaardigheid of geestelijke geschiktheid om een voertuig te besturen. Het bureau gaat die aantijging nu onderzoeken.