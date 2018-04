Belgische renster van Jos Feron wint in Tsjechië

Kaat Hannes (foto: Omroep Zeeland)

Kaat Hannes reed vorige week tijdens de Omloop van Borsele nog naar een verdienstelijke zesde plaats. Deze week vertegenwoordigde de voormalig Belgisch kampioene haar land in de Tsjechische etappekoers Gracia Orlova. Na een zevende plaats in de openingsrit, toonde ze zich ditmaal de sterkste in de slotrit.