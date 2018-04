Rouwen in de kerk, 'Voor al het omgehakte groen'

De rouwmis is georganiseerd door de Doopsgezinde kerk in Middelburg in samenwerking met Broeder Dieleman. Die zou ook optreden, maar moest door ziekte verstek laten gaan. Volgens de organisatie merken zeker in Zeeland veel mensen een 'gretigheid van overheden en waterschappen om rigoureus groenbeheer toe te passen, de wereld maakbaar en overzichtelijk te houden en wat bij te verdienen waar dat maar mogelijk is'.

Een diek mee boamen

Tijdens de mis hebben verschillende artiesten opgetreden, zoals Baby Dee. Zij was jarenlang organist in een kerk in New York en woont nu op Noord-Beveland. Samen met Broeder Dieleman schreef ze een aantal liedjes na het zien van kaalslag op een dijk.

Ook Anja Kopmels trad op. Zij is een oudgediende in Zeeland en schreef de klassieker 'Een diek mee boamen' waar iedereen die ooit over een dijk met bomen fietste aan kan relateren.

Ook om een boom kun je rouwen." dominee Leny de Kam

Marleen Blommaert, columnist van de PZC, en dominee Leny de Kam van de Doopsgezinde gemeente Walcheren hebben ook het woord gevoerd tijdens de dienst.

'Geen actie tegen bomenkap'

De Kam benadrukt dat de dienst niet zozeer bedoeld is om actie te voeren tegen de bomenkap, maar om stil te staan bij het verlies van de gekapte bomen. "Ook om een boom kun je rouwen", aldus de Middelburgse dominee.