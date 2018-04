Vlissingen en Halsteren in evenwicht

Steve Schalkwijk (foto: Paul ten Hacken)

Spelbeeld

In een gelijkopgaande eerste helft startte de thuisploeg beter. Halsteren kwam halverwege verdiend op een 1-0 voorsprong door een treffer van Jeroen Beerendonk. Na deze tegentreffer groeide Vlissingen in de wedstrijd en de Walcherse formatie kreeg loon naar werken. Via een mooie aanval bediende Jarreau Manuhuwa spits Steve Schalkwijk op maat en die knikte beheerst raak.



In het tweede bedrijf bleef de wedstrijd op en neer gaan. Beide teams gingen vol voor de zege en op aangeven van Hoessein Bouzambou zette Steve Schalkwijk de bezoekers op een 1-2 voorsprong. Halsteren zette aan, maar door onder meer uitstekend keeperswerk van Joan van Belzen bleef de voorsprong intact. Vlissingen leek het duel te gaan winnen, maar de thuisploeg kwam in de absolute slotfase langszij door een treffer van Jurik Zimmermann.

Zeeuws getinte wedstrijd

Halsteren, de ploeg van trainer Ruud Pennings, begon met Abdoe Abdenbi in de basis. In de tweede helft kwam Josimar Pattinama ook nog in het veld. Roycel James zat de gehele wedstrijd op de bank bij de thuisploeg.

Scoreverloop

1-0 Beerendonk (24)

1-1 Schalkwijk (41)

1-2 Schalkwijk (78)

2-2 Zimmermann (90)

Opstelling VC Vlissingen

Van Belzen, Renzo Roemeratoe, Milton Roemeratoe, Siereveld, Martien, Manuhuwa, El Hattach (Marques/10), Nyemb, Bouzambou, Schalkwijk, Geerman