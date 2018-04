GOES laat punten liggen in Breda

GOES begon sterk aan de wedstrijd tegen Baronie. Na 23 minuten was het Sherief Tawfik die een voorzet van Remon de Vlieger binnenkopte. GOES leek na de openingstreffer door te stomen naar de 0-2 na grote kansen van onder andere Erwin Franse. Toch werd de stand weer gelijkgetrokken door Baronie. Oud-Kloetinge speler Jason Tjien-Fooh schoot de gelijkmaker binnen, waardoor GOES weer van voor af aan moest beginnen.

Veel kansen

Verder hielden Baronie en GOES elkaar in evenwicht in een eerste helft waarin een hoog tempo en veel kansen te zien waren. Ook in de tweede helft creëerde GOES veel kansen via Erwin Franse, maar hij kon het doel niet vinden. Aan de andere kant was Aart Velthof dichtbij de 2-1 voor Baronie met een kopbal. Ondanks een rode kaart voor Emile Linkers van Baronie in de laatste minuten van de wedstrijd, kon GOES niet de beslissende treffer maken, waardoor het 1-1 bleef.

Door het gelijkspel blijft GOES op de derde plaats staan met een punt achterstand op Halsteren. De ploeg van Rogier Veenstra profiteert dus niet van het gelijkspel van Halsteren tegen Vlissingen. Bij een zege van GOES was de ploeg naar de tweede plek gestegen.

Scoreverloop

0-1 Tawfik (23)

1-1 Tjien-Fooh (30)

Bijzonderheden(90+3) Emile Linkers kreeg rood na een tweede gele kaart.



Opstelling GOES:

Meulmeester, Klaas van Hecke, Tawfik, Jan Paul van Hecke, Dekker (V/d Woestijne/71), De Winter, Hollemans, De Vlieger (Kroon/71), Franse, Wissel, Kabwe Manengela

Lees ook: