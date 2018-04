Deel dit artikel:











​Fietser gewond bij aanrijding met auto in Terneuzen

Bij een botsing in Terneuzen is zondag aan het einde van de middag een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer werd geschept door een auto bij de rotonde op de kruising van de Churchilllaan met de Professor Zeemanstraat. De gewonde fietser is met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

Politie onderzoekt ongeluk in Terneuzen waarbij fietser gewond raakte (foto: HV Zeeland) De politie heeft van de betrokkenen een verklaring opgenomen. Hierna kon de automobilist zijn weg vervolgen. Een politieagente heeft de fiets van het slachtoffer weggebracht. Rond 17.35 uur werd de weg weer vrijgegeven. Erg geschrokken In de auto zaten kinderen, die erg geschrokken waren van de aanrijding. Zij hebben van de politieagenten een zogeheten troostbeer gekregen, dat is een knuffelbeer die kinderen moet helpen met het verwerken van vervelende ervaringen. Lees ook: Alle hulpdiensten hebben hem: de teddybeer