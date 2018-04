Vlissingen gevangen in muziek: Zacht, wild en onvoorspelbaar

Van Waeyenberge was eerder dirigent van Koninklijke Harmonie Ons Genoegen in Vlissingen en koor Te Quiero. Van huis uit docent, verlegde hij zijn aandacht naar het componeren. De laatste jaren is hij ook componist van reclamemuziek en films.

Amerikaanse filmstudio

Daarnaast is hij een veelgevraagd gastdirigent en -solist in binnen- en buitenland. Zijn werk werd opgemerkt door een Amerikaanse filmstudio toen hij meedeed aan een wedstrijd voor filmmuziek voor Star Wars.

Dat is zoals ik Vlissingen zie, Soms zacht, dan ineens wild. Altijd onvoorspelbaar." Lucas van Waeyenberge - componist

De compositie is een ode aan Vlissingen en is opgenomen met gebruik van samples van orkestinstrumenten. Het kinderkoor heeft ingezongen. Het begint erg rustig met de stemmen van de kinderen, maar slaat ineens om naar een wild gedeelte, waarna het weer kalmeert, voordat alles weer losgaat: "Dat is zoals ik Vlissingen zie, Soms zacht, dan ineens wild. Altijd onvoorspelbaar."

Van Waeyenberge hoopt dat als iemand naar zijn 'Vlissingen' luistert met de ogen dicht er beelden opdoemen die variëren van een zonnetje dat de boulevard streelt tot een bovenaanzicht van een loodsboot die onder moeilijke omstandigheden de Westerschelde opvaart.

Film by the Sea

Hij droomt ervan om de compositie ooit live te spelen in Vlissingen:"Het lijkt me prachtig om tijdens Film by the Sea met een orkest het werk uit te voeren. Met achter ons prachtige filmbeelden die de stad laten zien zoals ik die voor ogen heb".