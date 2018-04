Streekvervoer ligt plat door staking buschauffeurs

De stakende buschauffeurs staan voor de remise in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Niet alle buslijnen vallen uit. Op de website van Connexxion vind je een overzicht van de bussen die wel rijden. De bonden en de werkgevers onderhandelen al sinds oktober vorig jaar over onderwerpen als de werkdruk, plaspauzes en loonsverhoging. De bonden en de chauffeurs hebben gekozen om te staken tijdens de meivakantie, zodat er minder mensen last van zouden hebben.

Daar waren de werkgevers het niet mee eens. Juist tijdens de vakantie zou de staking 'maatschappij-ontwrichtende effecten' hebben door alle toeristen die dan de bus willen pakken, vonden ze. Daarom stapten ze naar de rechter om via een kort geding de staking tegen te houden.

Leeg busstation in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Dat had niet het gewenste effect. Van de rechter mocht de staking gewoon doorgaan. De werkgeversverenging (VWOZ) is teleurgesteld over het verloop van de onderhandelingen en de staking van vandaag, vertelt woordvoerder Tanja Copal in de radio-uitzending Zeeland wordt wakker.

Volgens haar was er een resultaat bereikt: 8,3 procent loonsverhoging en afspraken over de werkdruk en werkgelegenheidsgarantie, maar kwamen de bonden weer met nieuwe eisen. "We wilden meer tijd om de nieuwe eisen te beoordelen, in plaats daarvan kregen we een staking van 48 uur."

De werkgeversvereniging betreurt de staking, vertelt woordvoerder Tanja Copal

Door de stap naar de rechter is de relatie tussen de werkgevers en de werknemers tot een dieptepunt gedaald, zegt de Zeeuwse buschauffeur en FNV-onderhandelaar Jack d'Hooghe.

"Aan de onderhandelingstafel spelen ze mooi weer, maar op de werkvloer roepen managers dus ijskoud dat er toch niks gaat veranderen aan de werkdruk", aldus d'Hooghe.

"Kort en goed, er moeten keiharde afspraken in de cao, anders blijven ze ons uitknijpen. Hoe concreter, hoe beter!" d'Hooghe benadrukt dat ook de buschauffeurs liever niet staken, maar hij ziet geen andere keus.

Discussie over draagvlak

Volgens Copal is het draagvlak voor de staking onder chauffeurs beperkt. "We zien dat er opvallend veel verlofaanvragen zijn vandaag. Dat zijn toch chauffeurs die er voor kiezen om niet zich in het conflict te melden, die nemen dan maar vrij." Zeventig procent van de Zeeuwse lijnbussen rijdt vandaag niet, meldt Copal. Volgens d'Hooghe ligt het stakingspercentage nog hoger. De stakende buschauffeurs kunnen deze staking niet terecht op de remises. Voor het inschrijven als staker moeten de chauffeur naar een hotel.

