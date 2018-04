Stem nu voor de Zeeuwse Top 40 van 2018

Op Hemelvaartsdag wordt de Zeeuwse Top 40 uitgezonden (foto: Omroep Zeeland)

Stemmen voor de Zeeuwse Top 40 kan tot en met woensdag 9 mei. Door je stem uit te brengen maak je kans op mooie prijzen, zoals een vlucht boven Zeeland en kaarten voor festivals als Vestrock, Concert at SEA, Weitjerock en de Ballade.

Stem hier voor de Zeeuwse Top 40 van 2018.

De Zeeuwse Top 40 wordt op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei van 8.00 tot 12.00 uur, voor de twaalfde keer uitgezonden. Zeven keer stond Aan de Kust van BLØF op 1, drie keer Oceaan van Racoon en één keer Meriete van Surrender.

Kijk je vandaag tussen 11.00 en 12.00 uur naar buiten, dan zou het zomaar kunnen dat je een vliegtuig met de tekst 'Zeeuwse Top 40: stem nu' over ziet vliegen. Maak een foto of video en plaats op de Facebookpagina van de Zeeuwse Top 40 of op Instagram of Twitter met #zt40 en maak kans op kaarten voor Graauwrock.