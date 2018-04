Zeeland wordt wakker: buschauffeurs staken, Goedaert-fans en muzikale ode

Openbaar vervoer (foto: Omroep Zeeland)

Buschauffeurs staken

Vanwege een staking rijden er vandaag en morgen geen bussen in Zeeland. De chauffeurs in het streekvervoer hebben het werk neergelegd. De bonden en de werkgevers onderhandelen al sinds oktober vorig jaar over onderwerpen als de werkdruk, plaspauzes en loonsverhoging. De bonden en de chauffeurs hebben gekozen om te staken tijdens de meivakantie, zodat er minder mensen last van zouden hebben.

Johannes Goedaert (1617-1668), grondlegger van de entomologie (foto: Omroep Zeeland)

Goedaert-fans

Er moet eindelijk een straat, een plein of een park worden vernoemd naar Johannes Goedaert (1617-1668). Dat vindt een groep Middelburgers en Goedaert-fans. Zij zijn een petitie gestart. Johannes Goedaert schreef in 1660 een baanbrekende studie over insecten. Een straatnaam moet ervoor zorgen dat hij niet opnieuw wordt vergeten.

Michiel de Ruyter in Vlissingen (foto: Tanja Eenennaam)

Muzikale ode aan Vlissingen

De Belgische dirigent en componist Lucas Van Waeyenberge heeft een muziekstuk geschreven dat geïnspireerd is op Vlissingen. Hij woonde enkele jaren in de havenstad. Wekelijks komt hij naar Vlissingen voor de repetitie van het smartlappenkoor Scharretjoe, waarvan hij dirigent is. De compositie is een ode aan Vlissingen en is opgenomen met gebruik van samples van orkestinstrumenten.

Grijze wolken boven de groene polders bij Breskens (foto: Bianca Scharmga uit Terneuzen)

Het weer:

Bewolkt, af en toe regen. Matige tot krachtige zuiden- tot zuidoostenwind. Fris met 11 of 12 graden.