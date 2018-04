'Naar deze man moet eindelijk een straat worden vernoemd. Of een park!'

Tjeerd Blauw vindt dat Johannes Goedaert een straatnaam verdient (foto: Omroep Zeeland)

Tjeerd Blauw uit Middelburg is een van de initiatiefnemers van de petitie. "Het is zo'n bijzonder figuur in de geschiedenis van Middelburg, dat je hem niet in de vergetelheid moet laten terug zinken." Samen met Goedaert-kenner Kees Beaart, historici, biologen en buurtgenoten is hij een petitie gestart.

Wie was Johannes Goedaert? Johannes Goedaert (1617-1668) was kunstschilder en insectendeskundige. Hij woonde aan het Molenwater in Middelburg. Zijn leven lang kweekte hij larven en maden in glazen, potten, flessen en houten en benen doosjes. Hij beschreef en tekende nauwkeurig wat hij zag. In zijn tijd dacht men nog dat insecten spontaan ontstonden uit verrotting. Maar Johannes Goedaert ontdekte hoe insecten zich daadwerkelijk ontwikkelen. Hij beschreef als eerste de metamorfosen van insecten, de gedaantewisseling van eitje naar larve, naar pop, naar rups, naar vlinder, van larve naar kever en van made naar vlieg. Hij beschrijft meer dan honderd Europese insectensoorten. Zijn boek 'Metamorphosis Naturalis' uit 1660 werd in heel Europa beroemd. Goedaert is de grondlegger van de entomologie, de insectenkunde. Daarnaast was hij kunstschilder.

'Metamorphosis Naturalis' uit 1662 van Johannes Goedaert (foto: Omroep Zeeland)

Johannes Goedaert is lange tijd onbekend geweest. Sinds vier jaar is er weer belangstelling voor de grondlegger van de insectenkunde. Goedaert-verzamelaar Kees Beaart uit Lekkerkerk heeft er jarenlang voor gelobbyd. Er kwam een tentoonstelling in het Zeeuws Museum, een openluchtlokaal bij het UC Roosevelt en recentelijk een tentoonstelling in het Stadhuismuseum in Zierikzee. Een straatnaam moet voorkomen, dat Goedaert weer in de vergetelheid verdwijnt.

Met een straatnaam leeft zijn nagedachtenis voort en kan hij niet meer in de vergetelheid verdwijnen." Tjeerd Blauw

Andere beroemde Middelburgse wetenschappers zijn in de buurt wel terug te vinden in de straatnamen. Zo is er de Huizingalaan, de Nagtglasstraat en het Smallegangehof. Een Goedaertplein of straat zou in dat rijtje niet misstaan, vinden de initiatiefnemers. En wat is dan mooier dan het stadspark aan het Molenwater in Middelburg, dat nu wordt heringericht.

Inmiddels hebben 130 mensen de petitie ondertekend. Op 8 mei gaat de petitie naar de Commissie Straatnaamgeving van de gemeente Middelburg.