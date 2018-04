Ruim 8.500 Zeeuwse jongeren krijgen jeugdzorg

Archieffoto (foto: ANP)

In verhouding ontvangen in Terneuzen de meeste jongeren jeugdzorg: zo'n 13,6 procent. In Veere ligt het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt relatief gezien het laagst: 8,3 procent. Volgens het CBS spelen lokale omstandigheden en beleidskeuzes een grote rol in de verschillen tussen de gemeenten. Verklaringen voor de cijfers kunnen dan ook niet eenduidig worden gegeven, schrijft het bureau in een persbericht.

De term 'jeugdzorg' is een verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het gaat om hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders

In de meeste Zeeuwse gemeenten is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt ten opzichte van 2016 gestegen. Terneuzen kent van alle Zeeuwse gemeenten de grootste stijging. In 2017 ontvingen daar 1.356 jongeren jeugdzorg, 7,8 procent meer dan in 2016. In Hulst is het aantal jongeren met jeugdzorg gelijk gebleven.

In Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Sluis is het aantal jongeren met jeugdzorg juist gezakt. Vooral in Noord-Beveland is een flinke daling te zien van 19,4 procent.

Aantal Zeeuwse 0- t/m 17-jarigen dat jeugdzorg ontvangt per gemeente