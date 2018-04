Jarno Mobach aan de leiding in Frankrijk

Jarno Mobach (foto: Team Sunweb)

Jarno Mobach stak tijdens de derde rit van de Le Tour de Bretagne Cycliste voor het eerst zijn neus aan het venster. In die rit legde hij beslag op een achtste klassering, waardoor hij zichzelf een goede uitgangspositie verschafte voor de resterende etappes.

In de vijfde etappe sloeg hij echter definitief toe met een verdienstelijke zesde klassering op achttien seconden van zijn winnende landgenoot Cees Bol. "De ploeg heeft me heel de dag voorin gehouden", vertelde Mobach over het koersverloop op de ploegsite. "Ik zat vervolgens in de juiste ontsnapping met sterke renners. Ik wist dat ik de best geklasseerde renner in het algemeen klassement was en heb daarom geprobeerd om de voorsprong zo groot mogelijk te houden."

Mobach slaagde in zijn opzet en pakte de leiding in het algemeen klassement. De buit is echter allesbehalve binnen, want hij verdedigt in de twee resterende etappes een minieme voorsprong. "Ik ben blij dat ik nu leider in het algemeen klassement ben, maar we moeten gefocust blijven. Er komen nog twee lastige dagen aan", besluit Mobach.