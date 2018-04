Zeeland kampt met tekort aan betaalbare woningen voor jongeren

De Zeeuwse afdeling van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is het ook opgevallen. "Wij zien zeker een schaarste ontstaan in het woningaanbod voor starters", aldus makelaar Mirjam Timmerman uit Goes. Een gemiddelde koopwoning voor starters kost rond de 200.000 euro. Het aantal huizen dat rond die prijs te koop staat in Zeeland, neemt af. Dat heeft volgens Timmerman verschillende oorzaken. "De hypotheekrente is lange tijd zo laag geweest, dat meer starters de mogelijkheid zagen om van een huurwoning over te stappen naar een koopwoning."

Meer vraag dan aanbod

Dus is er nu meer vraag dan aanbod. In een jaar tijd is het aantal starterswoningen in Zeeland gemiddeld met 20 procent afgenomen. Behalve in de gemeente Reimerswaal, daar is het aanbod licht gestegen.

Afname starterswoningen januari 2017 - januari 2018 (bron: NVM Zeeland)

Gemeente Afname starterswoningen Goes -15% Middelburg -30% Borsele -23% Hulst -24% Kapelle -10% Terneuzen -20% Tholen -15% Veere -22% Vlissingen -29% Schouwen-Duiveland -26% Noord-Beveland -20% Sluis -28%

Omdat er meer vraag is, schieten de woningprijzen omhoog. De huizen zijn te duur geworden voor een echte starter. De nieuwbouwwoningen die nu worden gebouwd, zijn zo in trek dat ook deze onbetaalbaar zijn. "Je moet tegenwoordig ook veel meer eigen spaargeld in een huis steken en dan blijft er weinig over voor de aankleding van het huis, of een eventuele verbouwing. Woningen waar dus nog het en en ander aan moet worden verbouwd, blijven langer te koop staan. Jongeren willen een huis dat af is."

Door zuinig te investeren, kan je de woning over een aantal jaar heus weer met winst verkopen." Mirjam Timmerman, makelaar

Oplossing

Een echte oplossing is er momenteel volgens Timmerman niet. Nieuwbouw kan een oplossing zijn, maar door de vergrijzing in Zeeland kan er in de toekomst een woningoverschot ontstaan. "Een woning waar nog iets aan moet worden gedaan, kan dan toch uitkomst bieden. Door zuinig te investeren, kan je de woning over een aantal jaar heus weer met winst verkopen."