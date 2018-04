Precisie-operatie brengt Vlissings droogdok in Willemstad

De eerste poging de dokken binnen te varen mislukte vanwege de wind (foto: Dick Drayer / NOS)

Naast het Vlissingse dok is ook een kleiner droogdok uit Pernis meegenomen. De komst van de twee drijvende dokken, zo schrijft de NOS, is onderdeel van de investeringen van de Nederlandse scheepsbouwer in de Curaçaose werf. De werf in Willemstad werd vorig jaar overgenomen.

Twee meter verschil

De precisie-operatie hing samen met de hoogte van de Julianabrug over de Sint Annabaai in Willemstad. De baai zelf is breed genoeg, maar de brug meet 56 meter. Dat is maar 2 meter hoger dan de carrier waarmee de dokken werden binnengebracht.

Damen Shipyards hoopt straks in Willemstad vooral Aziatische klanten aan te trekken, die langs Curaçao varen en in de regio actief zijn. Containerschepen, olie- en gastankers, maar ook kleinere sleepboten en de vloot van de Koninklijke Marine, die zijn basis heeft naast de werf in Willemstad. De nieuwe dokken zullen in augustus operationeel zijn.