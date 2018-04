Waarom Irene uit Bruinisse misschien wel naar Gouda moet verhuizen

Op woningwebsite Funda zijn de twee snel uitgekeken. "Er zijn drie pagina's met woningen die in Bruinisse te koop staan. Die woningen hebben een gemiddelde vraagprijs van vijf ton," lacht Irene. Ze lacht wel, maar eigenlijk baalt ze enorm. "Ik woon nu tijdelijk in een huurwoning, maar daar moet ik uit. Omdat er hier bijna geen huurwoningen zijn, ben ik op zoek naar een betaalbare koopwoning. Maar ook die kan ik hier niet vinden."

Ze roepen allemaal dat jongeren in Zeeland moeten blijven. Nou, dan moeten ze toch echt iets doen aan het tekort aan betaalbare woningen." Irene Mens (22) uit Bruinisse

Hetzelfde geldt voor Willem-Jan: "Ik wil graag in Bruinisse blijven wonen. Ik ben hier opgegroeid en heb hier mijn familie en vrienden wonen." Hij is al twee jaar op zoek naar een woning. "De woningen die wel betaalbaar zijn, moeten flink worden opgeknapt. Dan ben ik alsnog heel veel geld kwijt en dat heb ik niet." Irene vult aan: "Ze roepen allemaal dat jongeren in Zeeland moeten blijven. Nou, dan moeten ze toch echt iets doen aan het tekort aan betaalbare woningen. Er was nog wel eens sprake van dat er nieuwe appartementen in Bruinisse zouden komen, maar daar hoor ik nu niets meer over."

Noodkreet op Facebook

Niet alleen in Bruinisse speelt het probleem. Eerder werd een bericht van de Hulsterse Anne-Floor de Potter massaal gedeeld op Facebook.

Naar Gouda

Zowel Willem-Jan als Irene werken in de Randstad. Als ze niet gauw iets in Bruinisse vinden, zit er maar één ding op: verhuizen. Irene: "Ik vind het niet erg om op en neer te rijden, ik woon namelijk graag in Bruinisse. Maar nu word ik bijna gedwongen om naar Gouda te verhuizen, want daar is het aanbod groter. En dat vind ik jammer."