Zes miljoen winst voor Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Het ziekenhuis is minder winstgevend dan in 2016, toen 8,2 miljoen euro werd genoteerd. "Dat komt omdat we meer investeringen hebben gedaan, dat beïnvloedt de resultaten," legt Brandenburg uit.

Sinds 2015 is het ADRZ weer winstgevend. Na een verlies van ruim 13 miljoen in 2014 was dat ook nodig. Door gunstigere tarieven en een vast jaarbudget af te spreken met de zorgverzekeraars en flinke bezuinigingen door te voeren slaagde het ziekenhuis er in om een faillissement te voorkomen en het tij te keren.

Gunstige afspraken

ADRZ heeft voor 2016 tot en met 2018 gunstigere overeenkomsten afgesloten met de zorgverzekeraars. Het ziekenhuis hoopt deze overeenkomsten ook voor 2019 te kunnen afsluiten om de financiële situatie gezond te houden.

ADRZ verpleegkundige in opleiding (foto: Omroep Zeeland)

Grote uitdaging is nu om te zorgen voor meer personeel, liet ziekenhuisdirecteur Claudia Brandenburg bij de presentatie van de jaarcijfers weten. "Wij hebben verouderd personeelsbestand. Die stromen uit en moeten vervangen worden. Dat gat opvullen is nu lastig, dus moeten we investeren in de jeugd. Dat zal het ADRZ de komende jaren gaan doen. Met leerhuis met Emergis en op hogescholen. Op dit moment redden we het, maar als we niets doen, komen we over een jaar of vier in de problemen."

Door de winst kreeg het ziekenhuis weer de mogelijkheid om te investeren. Daar is het afgelopen jaar volop op ingezet. Zo is de entree van de vestiging in Goes vernieuwd, een centrale sterilisatieafdeling opgezet en een nieuw ziekenhuisinformatiesysteem opgezet.

Nieuwe naam

Tijdens de presentatie van de jaarcijfers werd ook duidelijk dat het ziekenhuis afscheid neemt van de huidige naam, het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis. Het ziekenhuis gaat verder als ADRZ Medisch Centrum.