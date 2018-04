Deel dit artikel:











26-jarige Marisa neemt familiebedrijf over

Marisa de Later is pas 26 jaar oud, maar ze staat al wel aan het hoofd van een bedrijf dat al zes generaties in de familie is. De Sint Anthonijshoek in Koudekerke. Een eeuwenoud landbouwbedrijf dat is uitgegroeid tot een moderne recreatie-onderneming.

Opa David Aarnoutse begon 35 jaar geleden met een kleine mini-camping, naast zijn landbouwbedrijf. Hij moest wel wennen aan de mensen die opeens op zijn bedrijf rondliepen. "Ze keken op je vingers en liepen in mijn schuur", vertelt hij "Maar na verloop van tijd raakte ik er wel aan gewend." Uitgebreid en gemoderniseerd Onder leiding van zijn dochters is het bedrijf tien jaar geleden flink uitgebreid en gemoderniseerd. Zo werd de camping groter, er kwamen huisjes bij, een theeschenkerij en een pluktuin. "Mijn ouders wilden nog niet helemaal stoppen", zegt Monica de Later-Aarnoutse. "En wij zochten naar een manier om mee te werken en er ook wat aan te verdienen." Marisa de Later aan het werk. (foto: Omroep Zeeland) Familietraditie voortzetten Marisa is inmiddels de zesde generatie in het bedrijf. "Ik ga de familietraditie voortzetten", zegt ze. "Ik ga niet ineens van alles veranderen, maar ik wil wel het interieur van de theeschenkerij aanpakken en meer nadruk gaan leggen op de pluktuin."