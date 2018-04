Negentig procent Zeeuwse chauffeurs staakt

De bonden en de werkgevers onderhandelen al sinds oktober vorig jaar over onder andere werkdruk, plaspauzes en loonsverhoging. "Het komt wel eens voor dat je naar het toilet moet, omdat het niet meer te houden is", aldus buschauffeur Tineke Verhelst uit Terneuzen. "Maar vervolgens moet je die tijd weer inhalen. Dan ga je harder rijden, maar dat is niet comfortabel, zowel voor jezelf als voor de passagiers."

Zo min mogelijk overlast

De bonden en de chauffeurs hebben gekozen om te staken tijdens de meivakantie, zodat er minder mensen last van zouden hebben. Ook morgen wordt er nog gestaakt. De verwachting is dat ook dan negentig procent van de Zeeuwse chauffeurs niet werkt. Mochten de partijen er komende week nog niet uitkomen, dan wordt er waarschijnlijk opnieuw gestaakt.

Lees ook: