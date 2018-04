Jarno Mobach valt, maar houdt stand in Bretagne

Jarno Mobach in de leiderstrui tijdens de Tour de Bretagne (foto: Tour de Bretagne)

Alles leek volgens plan te verlopen voor Jarno Mobach in de zesde etappe. De talentvolle renner uit Philippine had met de Duitser Florian Stork een ploeggenoot in de vroege vlucht, terwijl zijn andere teamgenoten de koers controleerden vanuit het peloton. Op ruim 100 kilometer van het einde hielden de fans van Jarno Mobach echter toch even hun adem in, toen hij bij een grote valpartij betrokken was. Na een kwartier achtervolgen, kon hij echter terugkeren in het peloton.

Fietswissel

Tijd om op adem te komen, kreeg Mobach niet, want kort daarna moest hij van fiets wisselen. Toen ook dat euvel achter de rug was, had hij de koers weer in handen. In de plaatselijke rondes bleven de vluchters in het vizier van het peloton met daarin Mobach, maar drie aanvallers zouden toch voorop blijven. Daarvan was de Nederlander Julius van den Berg de snelste in de eindsprint.

Mobach hield echter de achterstand beperkt en blijft daardoor leider van het algemeen klassement met nog één etappe voor de boeg. Morgen rijden de renners in de slotrit van Saint-Pôtan naar Dinan over een afstand van 145 kilometer. Mobach zal dan nog een laatste keer op de proef worden gesteld.

Uitslag zesde etappe Tour de Bretagne: