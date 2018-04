Herman van Veen en Hugo de Jonge reiken Four Freedoms Awards uit

(foto: Omroep Zeeland)

Figueres vertegenwoordigt een groep mensen die heeft meegewerkt aan het klimaatakkoord. De andere prijzen worden uitgereikt door journalist en documentairemaker Fidan Ekiz, de Briste auteur Karen Armstrong, astronaut André Kuipers en kleinkunstenaar Herman van Veen.

De andere Four Freedoms Awards gaan naar de Turkse journalist Erol Önderoglu (Vrijheid van Meningsuiting), Paride Taban (Vrijheid van Godsdienst), Emmanuel de Merode (Vrijwaring van Gebrek) en Urmila Chaudhary (Vrijwaring van Vrees).

Middelburg en New York

De Four Freedoms Awards worden sinds 1982 ieder jaar uitgereikt aan mensen en organisatie die 'op inspirerende wijze invulling geven' aan de Vier Vrijheden van de Amerikaanse president Roosevelt: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees. In de even jaren vindt de uitreiking plaats in Middelburg, in de oneven jaren in New York. In de Verenigde Staten maken alleen Amerikanen kans op een Four Freedoms Award.

