'Weer of geen weer, altijd leuk op de camping'

De gasten maken het zoals altijd samen gezellig. Zo hebben gisteren een aantal kampeerders gebarbecued en geborreld. De barbecue werd in een tent gezet zodat deze niet nat zou worden en in een voortent van iemand anders stond een picknicktafel waar iedereen aan kon zitten.

Ganzenbord

Op de seizoenscamping is het in de straat erg gezellig met Duitse en Nederlandse kampeerders. Mensen groeten elkaar en lopen met een glimlach in de regen rond. "Weer of geen weer, het is altijd gezellig op deze camping", vertelt een van de gasten. "Je maakt er gewoon het beste van. Met de kinderen gezellig bordspelletjes spelen, ganzenbord bijvoorbeeld. Voor je het weet is de regen alweer voorbij."