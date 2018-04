GOES spreekt ambities uit: Derde Divisie en aandacht voor jeugd

Nieuw bestuur

GOES heeft sinds 19 april een nieuw bestuur. De club moest op zoek naar nieuwe bestuursleden omdat Henk Zwartelé uit 's-Heerenhoek na twaalf jaar stopte als voorzitter. Zwartelé lag al tijden in de clinch met de sponsorstichting. In januari vertrok hij definitief bij de club.

Hugo Barends, Frank de Bie, John Vette, Robin Lock en Bert Hoogerland zijn de nieuwe bestuursleden. Jos Smits, die ook voorzitter is van de sponsorstichting, is tijdelijk vice-voorzitter van het bestuur. "Het verleden moet we laten liggen; we moeten vooruit kijken", aldus Smits.

Jeugdopleiding verbeteren

GOES wil hogerop. "We willen met deze groep naar de Derde Divisie promoveren", zegt Hugo Barends, die bestuurslid technische zaken is in het nieuwe bestuur. Daarnaast wil het nieuwe bestuur de jeugdopleiding verbeteren. "Nu is het zo dat we gedwongen zijn om spelers van buitenaf aan te trekken. Maar door een goede jeugdopleiding met gediplomeerde trainers, hopen we dat in de toekomst meer spelers zullen doorstromen naar het eerste elftal."

Sportief gezien gaat het goed met GOES. Het eerste elftal promoveerde vorig seizoen ondanks de bestuurlijke onrust van de 1e klasse naar de Hoofdklasse. Momenteel staat GOES op de derde plaats met uitzicht op deelname aan de nacompetitie. Als dat lukt, mag GOES gaan spelen voor promotie naar de Derde Divisie.

Zaterdagploeg

GOES heeft momenteel geen tweede elftal, maar de club heeft plannen om weer een zaterdagteam te beginnen. De bedoeling is om vanaf volgend seizoen met een ploeg uit te komen in de 4e klasse van het zaterdagvoetbal.

'Even wennen bij GOES'

Voor trainer Rogier Veenstra was het even wennen bij GOES. "Ik kom natuurlijk van Zeelandia Middelburg, waar het bestuurlijk allemaal goed geregeld was. Natuurlijk kan ik me storen aan het slechte veld en aan het ontbreken van een tweede elftal. Ik merk wel dat de vereniging hierin stapjes wil maken en daar ben ik blij mee."

Utopie

Veenstra juicht de plannen voor het verbeteren van de jeugdafdeling toe, maar maakt wel een kanttekening. "Als we op korte termijn promoveren naar de Derde Divisie denk ik niet dat er spelers van GOES Onder-19 zullen doorstromen. Dat is een utopie".

Eerder ziet Veenstra hierin een rol weggelegd voor de JVOZ, de Jeugd Voetbal Opleiding Zeeland. "Je ziet dat Vlissingen ook spelers van de JVOZ aantrekt".