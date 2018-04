Drie Goese supermarkten op zondag eerder open

(foto: OZ)

Dirk en Jumbo openen om 9.00 uur de deuren, de Agrimarkt gaat een uur later open. De Aldi (open van 13.00 tot 18.00 uur) en Albert Heijn (gesloten op zondag) passen niks aan. De Lidl was niet bereikbaar voor commentaar.

Openingstijden supermarkten Goes

Supermarkt Oude situatie Nieuwe situatie Agrimarkt 13.00 - 18.00 uur 10.00 - 18.00 uur Jumbo 13.00 - 18.00 uur 9.00 - 18.00 uur Dirk van den Broek 13.00 - 18.00 uur 9.00 - 20.00 uur Aldi 13.00 - 18.00 uur 13.00 - 18.00 uur Lidl 13.00 - 18.00 uur onbekend Albert Heijn gesloten gesloten

Natuurwinkel Bio Drome in Goes weet nog niet of het binnenkort op zondag opengaat, supermarkt Bakker Boer in Kloetinge houdt voorlopig de deur dicht op zondag. Spar De Veerhoeve in Wolphaartsdijk mocht op zondag al eerder open, omdat dat een campingwinkel is.

De laatste jaren is er veel gedoe geweest rond de zondagopenstelling van supermarkten in de gemeente Goes. Zo ruzieden Dirk van den Broek en Jumbo in 2012 om een vergunning om op zondag open te mogen. Daarna mochten alle supermarkten open op zondag, vervolgens moesten de openingstijden weer worden aangepast.

Voorstel GroenLinks aangenomen

Twee weken geleden ging een meerderheid van de gemeenteraad akkoord met een voorstel van GroenLinks om Goese winkeliers zelf te laten bepalen of ze op zondag de deuren openen.

Hoe de winkels in de binnenstad het nieuwe beleid gaan invullen, is nog niet bekend.

