Eenzame 'buizerd-boom' mag nog niet weg

Buizerd (foto: Laura Knol | Verzeeuwigd)

In december werd een rij bomen aan het eind van de A58 gekapt om plaats te maken voor een nieuwe toegangsweg naar de stad. Maar één boom moest blijven staan, want er woonde een buizerd in. Dat is een beschermde vogelsoort. De boom was nogal gammel, zodat er werd besloten om hem te stutten.

'Luie vogel'

Sindsdien houdt ecologisch adviseur Roland-Jan Buijs de situatie in de gaten. De buizerd wordt de laatste tijd vaak gezien in de bosjes bij het Edisonpark en bij de veerhaven. Volgens Buijs bestaat de kans dat de vogel daar gaat nestelen. Want de buizerd heeft een voorkeur voor gebruikte kraaiennesten, en die zijn daar volop voorhanden. "De buizerd is nu eenmaal een vrij luie vogel", zegt Buijs. "Hij maakt graag gebruik van nesten die door andere vogels zijn gebruikt. Het is dus zeker niet uit te sluiten dat hij daar gaat zitten".

Pas als dat definitief gebeurt en de buizerd geen belangstelling meer heeft voor de boom op het bouwterrein kan die weg. Maar dat kan nog wel een poosje duren, geeft Buijs aan, die niet weet of de bewuste buizerd 'een vroegbroeder of een laatbroeder is'.

"Er is geen deadline, de buizerd kan zelfs een jaar overslaan om te broeden. Hij kan eerst op zoek gaan naar een nieuw territorium en dan volgend jaar gaan broeden in een nest dat dit jaar wordt gebouwd door een kraai."

Miauwen

Maar om te kunnen broeden heeft de vogel een partner nodig. Die heeft Buijs nog niet gezien. Ook heeft hij de vogel nog niet kunnen betrappen op baltsgedrag. "Dan kan hij in de lucht blijven hangen en dan een soort van miauwen als een kat. Daarmee geeft-ie dan z'n stekkie prijs. Maar het blijft in dat opzicht aardig stil."

Voorlopig mag de eenzame gestutte 'buizerd-boom' bij de ingang van Vlissingen dus nog niet weg. Tot verdriet van de aannemer...

Luister ook naar:

Ecologisch adviseur over buizerd Vlissingen

Lees ook: