Struikelstenen voor uit Terneuzen en Hulst weggevoerde Joden

"Meestal is het de vader of de moeder, maar een gezin van zes die zomaar zijn weggerukt uit hun huis in Terneuzen dat is heel veel en hebben we nog nooit eerder meegemaakt", vertelt Theo Elenbaas, medebestuurslid van stichting Struikelstenen Zeeland. Het was wel even zoeken naar de exacte plek voor de zes nieuwe Zeeuwse struikelsteentjes, want het wijkje is in 1973 helemaal gesloopt en het stratenplan is daarna ingrijpend gewijzigd. Daarom liggen de struikelstenen nu op de hoek van de stoep bij de parkeerplaats.

Victor, Marcus en Aaron Walg woonden in Terneuzen (foto: J. de Blaeij)

De werkgroep Struikelstenen Zeeland werkt al een paar jaar aan het inventariseren van de adressen van alle joden die destijds in Zeeland woonden, gedeporteerd werden en veelal in een concentratiekamp om het leven zijn gebracht. In het trottoir wordt voor ieder slachtoffer een steen met een messing plaatje van 10 bij 10 centimeter aangebracht met de naam, de geboortedatum en en de sterfdatum.

Jacques

Het gezin van Abraham Walg en Esther Walg-Cracau woonde destijds op het adres Van Steenbergenlaan 50, aan de rand van de oude volksbuurt Java, vlak bij de binnenstad van Terneuzen. Er moesten oude kadastrale kaarten bij aan te pas komen om uit te meten wáár dat huis heeft gestaan. Het blijkt inmiddels een pleintje te zijn, als onderdeel van de Martinus Eijkestraat.

Op de website van de werkgroep Struikelstenen staan de lotgevallen van het jonge gezin, uitgezocht en geschreven door Katie Heijning. Van de oudste kinderen Victor, Marcus en Aaron is er nog een foto beschikbaar (zie boven), maar het jongste kind, Jacques, was op dat moment nog niet geboren. Jacques was nog net geen drie jaar oud toen hij op 7 september 1942 in Auschwitz werd vermoord.

De andere stenen die vandaag zijn gelegd, zijn voor het echtpaar Fonteijne op het adres Van Steenbergenlaan 22, Mozes Hoepelman in de Dijkstraat en Isaac Engers in de Nieuwediepstraat.

Emile Eckstein

Aan de Houtmarkt in Hulst woonde Emile Eckstein. Zijn vader was joods en Emile was nog geen 23 jaar toen hij in Sobibor om het leven kwam. Hij werd op 23 maart 1943 naar het schijnt wegens sabotage aan een Duitse vrachtwagen opgepakt en naar kamp Vught gestuurd. Twee weken later ging de Hulstenaar vanuit Westerbork op transport naar Sobibor waar hij bij aankomst werd vergast. Zijn ouders hebben de oorlog overleefd, omdat zijn vader met een katholieke vrouw was getrouwd. Dit is het volledige verhaal van Emile Eckstein.

Emile Eckstein (foto: Werkgroep Struikelstenen Zeeland)

Er zijn vandaag in Zeeuws-Vlaanderen in totaal elf stenen geplaatst, in aanwezigheid van Günter Demnig, de Duitse kunstenaar die de bedenker is van de struikelstenen ('Stolpersteine'). Inmiddels zijn in diverse Europese landen 61.000 van die stenen gelegd, waarvan bijna 3.000 in Nederland. Eerder al werden in Zeeland struikelstenen gelegd in Middelburg en op Schouwen-Duiveland. Goes en Vlissingen komen nog aan de beurt.

Lees ook: