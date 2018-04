Deel dit artikel:











Stroomstoring door ongeluk Terneuzen

Door een auto-ongeluk in Terneuzen is bij ongeveer twintig huishoudens in Terneuzen de stroom uitgevallen. Op de Haarmanweg was een auto van de weg geraakt en tegen een elektriciteitskast gebotst.

Ongeluk Terneuzen 2 (foto: HV Zeeland) Monteurs Het ongeluk gebeurde rond 20.50 uur. De bestuurder van de auto is gewond geraakt en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt HV Zeeland. Monteurs van netbeheerder Enduris zijn bezig om de stroomvoorziening weer in orde te maken.