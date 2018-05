Zeeland wordt wakker: Buizerd, supermarkten en struikelstenen

De boom wordt vandaag gestut. (foto: Omroep Zeeland)

Buizerd-boom

De eenzame 'buizerd-boom' aan de rand van Vlissingen mag nog niet tegen de vlakte. De beschermde vogel wordt nog steeds in de buurt van de boom gesignaleerd, al laat het dier zich ook steeds vaker zien in de bosjes in de buurt. Pas als de buizerd definitief voor een andere plek heeft gekozen mag de aannemer de boom op de bouwplaats voor een nieuwe stadsentree weghalen. Inclusief de stutpaal waarmee de boom nu nog wordt ondersteund.

Supermarkt (foto: Omroep Zeeland)

Supermarkten Goes

Drie supermarkten in Goes passen hun openingstijden aan, nu winkeliers in de gemeente zelf mogen bepalen of ze op zondag de deuren openen. De Agrimarkt, Dirk van den Broek en Jumbo zijn vanaf aanstaande zondag ook in de ochtenduren al open.

Victor, Marcus en Aaron Walg woonden in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Struikelstenen Terneuzen

Vanaf maandag worden op een pleintje in de wijk Java in Terneuzen de twee volwassenen en vier kinderen herdacht die hier tot 1942 woonden. Toen zij gedeporteerd en om het leven zijn gebracht: het gezin Walg. Het was wel even zoeken naar de exacte plek voor de zes nieuwe Zeeuwse struikelsteentjes, want het wijkje is in 1973 helemaal gesloopt en het stratenplan is daarna ingrijpend gewijzigd.

Schapen in de stralende zon op de dijk bij 's Gravenpolder (foto: Joyce Kelder uit Arnemuiden)

Het weer

De dag begint bewolkt en regenachtig, maar het wordt snel droog en in de loop van de ochtend breekt de zon af en toe door. Vanmiddag krijgt de zon meer ruimte en met een in kracht afnemende zuidwestenwind wordt het 13 of 14 graden.