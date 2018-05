Toekomstige CEO Dow zinspeelt op nieuwe plasticfabriek bij Terneuzen

Dow in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De plasticfabriek is een van de uitbreidingen die Dow op zijn complexen over de hele wereld heeft gepland, met als doel nog meer groei. Fitterling zegt in het FD dat het nu nog te vroeg is om te zeggen waar de volgende groeimogelijkheid zich bevindt. "Maar de voorwaarden zijn goede energiekosten en goede grondstoffenvoorziening, en toegang tot de markt. En Terneuzen heeft al deze dingen: fantastische logistiek, grote mogelijkheden voor energie en grondstoffen en prima toegang tot de wereldmarkt."

De huidige bouw van het nieuwe servicecentrum in Terneuzen bewijst dat volgens de topman, want dat centrum had Dow ook in India of Hongarije kunnen neerzetten. "Hiermee wordt Dow Terneuzen een 'operationele en business locatie'."

'Plastic voor de verpakkingssector'

Volgens het FD nadert het besluit over de plasticfabriek. "We hebben in Terneuzen de grondstof ethyleen voorradig", zegt Fitterling tegen de krant. "We kunnen hier een fabriek neerzetten die plastic maakt voor de verpakkingssector. We kijken naar de businesscase en naar welke soorten plastics we hier kunnen maken."

