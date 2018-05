Rijbewijzen ingevorderd na gevaarlijk rijgedrag in Terneuzen

Auto in de sloot in Terneuzen (foto: HV Zeeland)

De politie denkt dat de man tijdens een inhaalmanoeuvre de macht over het stuur is verloren en is geslipt. Volgens getuigen maakte de Terneuzenaar zich samen met een 18-jarige bestuurder uit Hengstdijk schuldig aan gevaarlijk rijgedrag. Ze zouden achter elkaar aan hebben gereden. Ook het rijbewijs van de jongeman uit Hengstdijk is ingevorderd. De politie vermoedt dat hij het verkeer ernstig in gevaar heeft gebracht.

Wat er precies is gebeurd, moet de politie nog uitzoeken. Er is niemand aangehouden.